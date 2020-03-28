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Samstag, 28.03.2020 - 04:30
4 min

Kreis Groß-Gerau: Zahlreiche Saisonarbeitskräfte fehlen

Der Spargel ist reif, die Erdbeeren sind es auch bald und eigentlich müssten ab Anfang April Gemüse und Salat gepflanzt werden. Wegen Corona gibt es dafür nicht genug Helfer.

Detlef Volk: Lokalredakteur Groß-Gerau Echo, Ried Echo
Von Detlef Volk
Lokalredakteur Groß-Gerau Echo, Ried Echo
Nur rund ein Drittel der benötigten Saisonarbeitskräfte aus dem Ausland befinden sich zur Zeit auf den Feldern in Trebur. ´Foto: Vollformat/Volker Dziemballa

Nur rund ein Drittel der benötigten Saisonarbeitskräfte aus dem Ausland befinden sich zur Zeit auf den Feldern in Trebur. ´Foto: Vollformat/Volker Dziemballa

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Fotos
Nur rund ein Drittel der benötigten Saisonarbeitskräfte aus dem Ausland befinden sich zur Zeit auf den Feldern in Trebur. ´Foto: Vollformat/Volker Dziemballa

Nur rund ein Drittel der benötigten Saisonarbeitskräfte aus dem Ausland befinden sich zur Zeit auf den Feldern in Trebur. ´Foto: Vollformat/Volker Dziemballa

Bald beginnt die Spargelernte. Foto: Vollformat/Volker Dziemballa

Bald beginnt die Spargelernte. Foto: Vollformat/Volker Dziemballa

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