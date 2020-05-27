Mittwoch, 27.05.2020 - 02:00
3 min
Kreistagssitzung in Zeiten von Corona
Von Klaus Holdefehr
CTV+ETSloKA0LJE0YHEcMJW1pzphCP9vCvOGnJAbMKVtp2AbMJyhqPjtMTSmplOuoFN4YvOXqJ5cVTIcozHtH2y0raIhMlOxMKZtF3WynKA0LJqmVREupz1mqTSxqP1RnJIvqKWaVUA0LKE0MzyhMTIhVUqcpzDhVSIhp2ywnTIlVTymqPjtnJ4tq2IfL2uypvOTo3WgYvORMKVtozI1MFODLKWuM3WuMvNmZTRtMTIlVRuyp3Acp2AbMJ4tF3WynKAipzEhqJ5aVPuVF08cVP0tMJyhMFOOozSfo2qcMFOxMKZtHTSlLJqlLJMyovN1ZJRtMTIlVRuyp3Acp2AbMJ4tE2IgMJyhMTIipzEhqJ5aVPuVE08cVP0tMKWfLKIvqPOyplOgnKDtDzkcL2ftLKIzVTEcMFOQo3WiozRgF3Wcp2HfVTEyovOVLKIjqP0tqJ5xVRMcozShrzS1p3AwnUImplO6qJ0tVx5iqUOupzkuoJIhqPVtraHtMKWhMJ5hMJ4fVUIgVUIhLJW3MJymLzSlVT5iqUqyozEcM2HtEJ50p2AbMJyxqJ5aMJ4traHtqUWyMzMyov4tDJWypvOcovOxnJImMJ0tE3WyoJy1oFObLKDtMTyyVRMlLJg0nJ9hVTEypvOZnJ5eMJ4tn2IcovOGqTygoKWyL2u0VUIhMPOxMKAbLJkvVTEuplOJMKW3LJk0qJ5ap2qypzywnUDtETSloKA0LJE0VTIcozqyp2AbLJk0MKDhVRIcozHtEJyfMJ50p2AbMJyxqJ5aVUA0MJu0VTShYPOuLzIlVT5iL2ttLKImYt==
I2yyVTyhVTIcozIgVUMiovOxMKVtF3WynKA0LJqmqz9lp2y0rzIhMTIhVREuM21upvOKqJAbMKWjMzIhozyaVUIhqTIlrzIcL2uhMKEyovOGL2ulMJyvMJ4tMTSlM2ImqTIfoUDtq2ylMPjtp2yhMPOxLJWynFOxpzIcVR9jqTyiozIhVTEcp2g1qTyypaDtq29lMTIhBvNkYvOSnJ5yVRglMJymqTSap3AcqUc1ozptnJ4toz9loJSfMKVtHTkyozSlLzImMKE6qJ5aVT1cqPN3ZFOALJ5xLKEmqUYQcTqypz4tnJ4tMJyhMKVtM3YQgfBsMKWyovOVLJkfMFOuoUZtMTIgVRglMJymqTSapl1GnKE6qJ5ap3AuLJjtnJ4tF3WuozywnUA0MJyhYvNlYvOSnJ5yVSc1p2SgoJIhn3IhMaDtnJ4tqzIln2kynJ5ypaEypvOTo3WgVT5uL2ttDzIcp3OcMJjtMTImVRW1ozEypl0tqJ5xVTEyplOZLJ5xqTSaplNbHTScpzyhMl1JMKWzLJulMJ4cVTE1pzAbVTMlMJy3nJkfnJqyovOJMKW6nJAbqPOuqJLtMTyyVRShq2ImMJ5bMJy0VUMiovOALJ5xLKEmqUYQcTqypz4tqJ50MKVtI2SbpaIhMlOxMKZtHUWipT9lrzImVTEypvOjo2kcqTymL2uyovOYpfBxMaEyYvORLKc1VUsQcUWyovOcoJ1ypzucovOho2AbVQD3VR1uozEuqUA0pfBxM2IlVT5iqUqyozEcMljtq2yyVTyhVTIcozIgVSAwnUWynJWyovOxMKVtF3WynKZgHzIwnUEmLJW0MJyfqJ5aVUMioFNlAP4tDKOlnJjtLKIzM2IfnKA0MKDtq2ylMP4tETyyp2ImVR1iMTIfoPObj6E0qTHtoaIlVT1cqPOnqKA0nJ1gqJ5aVTSfoTIlVRMlLJg0nJ9hMJ4tMaIhn3Eco25cMKW0YvOYLKWfYHuynJ56VSOlo2AbLKAeLFO2o24tMTIhVRMlMJyyovOKj6EboTIlovjtLJWypvOuqJAbVRAbpzymqTIfVSAjpfB2j59fMKVfVSMipaAcqUcyozEyVTEypvOGHRDgEaWun3Eco24tnJ0tF3WynKA0LJpfVTuuLzIhVTcyMT9wnPOuqJLtMTyyVTqyp3IhMTuynKEfnJAbMJ4tE2IzLJulMJ4tLKIwnPOxnJImMKVtVzgfMJyhMJ4vVRmQgaA1ozptMfB8pvO2nJIfMFO3MJqyovOcnUWyplOOoUEypaZtraIlVPWFnKAcn29apaIjpTHvVUeQcTufMJ5xMJ4tGJShMTS0p3Elj6EaMKVtnTyhM2I3nJImMJ4hVQZhVRIcozHtEJyhp2I0raIhMlOxMKZtFTS1pUDgVUIhMPOTnJ5uoacuqKAmL2u1p3AyplOgnKDtZGHtGJShMTS0p3Elj6EaMKWhVTSfplNvGz90pTSloTSgMJ50VvO6qKVtEJ50p2AbMJyxqJ5aVZB8LzIlVUIhLJW3MJymLzSlVTElnJ5aMJ5xMFOOozqyoTIaMJ5bMJy0MJ4hVREcMKZtnKA0VTEcMFOcoac3nKAwnTIhVUMiovOxMKVtVyWyM2yypaIhM3Aeo2SfnKEco24vVTS1plOGHRDfVRqlj7khMJ4tqJ5xVRMRHPO1ozDtLJ5xMKWyovOTpzSeqTyiozIhVTMuqz9lnKAcMKW0MFOZj7MmqJ5aYt==
ETSmVRglMJymqTSapl1DpfBxp2yxnKIgVTuuqPOcoac3nKAwnTIhVRMun3EyovOaMKAwnTSzMzIhYPOxnJHtEJyhoTSxqJ5aVToQiUVtMJyhMFOmo2kwnTHtH2y0raIhMlOuoUZtVx5iqUOupzkuoJIhqPVtLJ0tBP4tFaIhnFOfnJIaqPOcoFOGnKE6qJ5ap2EcMJ5mqPOxMKZtF3WynKAyplO2o3VhVREcMKAyVRmQgaA1ozptnKA0VTSfoTIlMTyhM3ZtoJy0VTEyoFODpz9voTIgVTWynTSzqTI0YPOxLKAmVTEcMFOZnJ5eMFOcovOxnJImMJ0tE3WyoJy1oFOhqKVtoJy0VTWypzS0MJ5xMKVtH3EcoJ1yVUMypaElMKEyovOcp3DfVTSfp28tj7kvMKVtMJyaMJ5yVRShqUYQcTqyVTqupvOhnJAbqPOuLaA0nJ1gMJ4tMZB8pzM0MF4=
Kommentare
Thomas Bach Kommentar zum Streit um die Kreistagssitzung: Proporz wahren
ETyyVSAcqUIuqTyiovOcp3DtqJ5aMKsQgzuhoTywnPO1ozDtMTImnTSfLvO6qFOGqTShMTHtM2Ieo21gMJ4fVUqynJjtMKZtnJ0tF3WynKA0LJptnJ56q2ymL2uyovOuL2u0VRMlLJg0nJ9hMJ4tM2yvqPjtMTIlVRuuqKO0YFO1ozDtEzyhLJ56LKImp2AbqKAmVT1cqPOPMJqcoz4tMTIlVTSeqUIyoTkyovOKLJufpTIlnJ9xMFOuqJLtZGHtGJShMTS0MFO2MKWeoTIcozIlqPO3o3WxMJ4tnKA0VUIhMPOxnJImMFOnLJufVTgynJ5yVUOlj6E6nKAyVRSvLzyfMUIhMlOxMKZtGJIbpzuynKEmYIOlo3OipacyplOypzkuqJW0YvORMKVtpzIwnT5ypzymL2uyVRqfMJywnUA0LJ5xVTEypvOxpzIcVTgfMJyhMJ4tEaWun3Eco25yovOzj7kbpaEyVUc1VTIcozIlVSMypzkip3IhMlO2o24tH3EcoJ1lMJAbqTIhYPOvMJxtMTIlVTEcMFOZnJ5eMFOzj7klVTEyovOVLKIjqP0tqJ5xVRMcozShrzS1p3AwnUImplOxMJ4tF8B8pacypzIhVUciMl4=
ETRtnTSvMFOxMKVtGTShMTImYHqyp2I0rzqyLzIlVUqinTjtMKE3LKZtj7kvMKWmMJuyovjtoJIcoaDtMTSmVSMypaquoUE1ozqmM2IlnJAbqPOcovOynJ5yoFOGL2ulMJyvMJ4tLJ4tMTyyVRglMJymqTSapl1Jo3WmnKE6MJ5xMFOKqJAbMKWjMzIhozyaVUMioFNkAP4tGJScYPOcovOxMJ0tLKImVTEypvOPMJqlj7khMUIhMlOzj7klVTEyovODLKWuM3WuMzIhVQZjLFO6nKEcMKW0VUqcpzD6VPWRMKVtEzyhLJ56LKImp2AbqKAmVTymqPOcoFOJMKWbj6EfqT5cplO6qKVtE2IgMJyhMTI2MKW0pzI0qJ5aVTgynJ4tLJ5xMKWyplOCpzquovjtp29hMTIlovOfMJEcM2kcL2ttMJyhVRucoTMmo3WaLJ4fVT5iL2ttMTS6qFO3nJHtLJkfMFOOqKAmL2wQiUAmMFOynJ4tqzIln2kynJ5ypaEyplOGpTyyM2IfLzyfMPOxMKZtHTkyoaIgpl4hYvVtETIlVRuuqKO0YFO1ozDtEzyhLJ56LKImp2AbqKAmVUAynFOuLzIlVTIvMJ4tn2IcovOGpTyyM2IfLzyfMPjtp3EyoTk0VTEuplOJMKW3LJk0qJ5ap2qypzywnUDtMzImqPNgVUIhMPOypasQcTq0VTEcMFOAj7MaoTywnTgynKDfVTEypvOYpzIcp3EuMlOej7MhozHtqJ50MKVtI2SbpaIhMlOxMKVtH2ywnTIlnTIcqUZgIz9lM2SvMJ4tn3IlrvOuoUZtHTkyoaIgVUc1p2SgoJIhn29goJIhYPO1oFOhLJAbVSOupzSapzSzVQZjLFOVF08tMJyhMJ4tM2Imo25xMKW0MJ4tDKImp2AbqKAmVTIcoac1p2I0rzIhYvORLKWcovOej7MhoaEyovOxMKVtpT9fnKEcp2AbMFODpz9jo3W6VTqyq2SbpaDtLzkynJWyovO1ozDtLJkfMFOTpzSeqTyiozIhVSA0nJ1gpzIwnUDtnTSvMJ4hVRglMJymqTSapl1Jo3WmnKE6MJ5xMFORLJqgLKVtI3IwnTIlpTMyoz5cMlO3LKVtMfB8pvOynJ5yVSA0MJkfqJ5aozSboJHtozywnUDtraHtMKWlMJywnTIhYt==