Kreisverwaltung Alzey-Worms: Medizinische Fußpflege zulässig

ALZEY-WORMS - (red). Die Kreisverwaltung Alzey-Worms weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass die Ausübung von medizinischer Fußpflege weiter möglich ist. Durch eine Beschränkung auf den medizinischen Fachberuf des Podologen sei es mittlerweile zu Engpässen in der Pflegeversorgung gekommen, da deren Zahl sehr begrenzt ist. Landrat Heiko Sippel hat sich daraufhin an das Gesundheitsministerium in Mainz gewandt, um Abhilfe schaffen zu können.

Sippel hat die Rechtsauskunft erhalten, dass der Begriff „medizinische Fußpflege“ seit Jahren nur noch durch Podologen in Anspruch genommen werde. Deshalb sei der Begriff so in die Rechtsverordnung aufgenommen worden. Es schließe jedoch medizinisch notwendige Maßnahmen durch Fußpfleger nicht aus.

Fußpflege ist deshalb zulässig, soweit sie präventiven, therapeutischen oder rehabilitativen Behandlungen entspricht. Es dürfen also nur solche Behandlungen stattfinden, durch die eine Schädigung des Fußes verhindert werden soll oder bereits eingetretene Schädigungen abgemildert werden. Dies gelte insbesondere auch für solche Behandlungen, die aufgrund körperlicher, geistiger oder sonstiger Beeinträchtigungen nicht durch die betroffene Person selbst durchgeführt werden können und dadurch eine Gefährdung des gesunden Fußes droht. Für die Behandlung wird die entsprechende Fachkunde und die Einhaltung von Hygiene- und Schutzregeln gefordert. Ausdrücklich untersagt bleiben kosmetische Anwendungen.