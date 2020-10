Kreuzfahrt: Vor dem Einchecken zum Corona-Test

Freizeit in der Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie hat auch die Kreuzfahrtbranche schwer getroffen. Die Reedereien versuchen, das Virus von den Schiffen und damit den Urlaubern fernzuhalten. Einige haben deshalb inzwischen Kooperationen mit dem Helios Klinikkonzern abgeschlossen und bieten Passagieren wenige Tage vor Boarding bereits im Ticketpreis enthaltene Corona-Tests an.

- An Land sorgt derweil das Freizeitverhalten in Berlin für ganz andere Probleme: Der Anstieg der Infektionszahlen in einigen Bezirken hat die Hauptstadt zu einem bundesweiten Corona-Hotspot werden lassen. Private Feiern und illegale Partys in Parks und auf Straßen gelten dabei als Haupttreiber – verbunden mit der fehlenden Konsequenz von Behördenseite, die Corona-Regeln durchzusetzen.