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Donnerstag, 26.03.2020 - 03:00
2 min

Kriegsende bei den Bürstädtern

Mit dem Einmarsch der amerikanischen Truppen ist am 26. März 1945 für Bürstadt der Zweite Weltkrieg beendet.

Von Frank Gumbel
Die amerikanischen Truppen überquerten über einen Ponton den Rhein und gelangten so in die südhessischen Gemeinden Bürstadt und Lampertheim. Im Hintergrund sieht man im Wasser die Trümmer der zerstörten Wormser Brücke. Repro: Theo Held

Die amerikanischen Truppen überquerten über einen Ponton den Rhein und gelangten so in die südhessischen Gemeinden Bürstadt und Lampertheim. Im Hintergrund sieht man im Wasser die Trümmer der zerstörten Wormser Brücke. Repro: Theo Held

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FORTSETZUNG

Wie das Leben in den folgenden Monaten des Jahres 1945 in Bürstadt verlief - nach dem Einmarsch der Amerikaner - wird ein Bericht in einer späteren Ausgabe aufzeigen. (frg)

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