Donnerstag,
26.03.2020 - 03:00
2 min
Kriegsende bei den Bürstädtern
Mit dem Einmarsch der amerikanischen Truppen ist am 26. März 1945 für Bürstadt der Zweite Weltkrieg beendet.
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FORTSETZUNG
Wie das Leben in den folgenden Monaten des Jahres 1945 in Bürstadt verlief - nach dem Einmarsch der Amerikaner - wird ein Bericht in einer späteren Ausgabe aufzeigen. (frg)
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