Krise in der Partnerschaft

Sao Lourenco do Sul und Sponheim verbindet nicht nur eine Freundschaft, aus Deutschland fließen außerdem jährlich Spenden nach Brasilien. Foto: Brasilienverein Sponheim

Üblicherweise kommen die ungarischen Freunde aus Nagyesztergár Jahr für Jahr zum Weinfest der VG Bad Kreuznach und bieten in einem eigenen Stand Langos an oder nehmen am Festumzug teil. Foto: Ungarischer Partnerschaftsverein VG Bad Kreuznach