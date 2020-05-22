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Freitag, 22.05.2020 - 01:00
3 min

Krise in der Partnerschaft

Wegen der Corona-Pandemie befinden sich derzeit viele Städtepartnerschaften im Ruhemodus, auch im Landkreis Bad Kreuznach.

Von Laura Schöffel
Sao Lourenco do Sul und Sponheim verbindet nicht nur eine Freundschaft, aus Deutschland fließen außerdem jährlich Spenden nach Brasilien. Foto: Brasilienverein Sponheim

Sao Lourenco do Sul und Sponheim verbindet nicht nur eine Freundschaft, aus Deutschland fließen außerdem jährlich Spenden nach Brasilien. (Foto: Brasilienverein Sponheim)

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Fotos
Sao Lourenco do Sul und Sponheim verbindet nicht nur eine Freundschaft, aus Deutschland fließen außerdem jährlich Spenden nach Brasilien. Foto: Brasilienverein Sponheim

Sao Lourenco do Sul und Sponheim verbindet nicht nur eine Freundschaft, aus Deutschland fließen außerdem jährlich Spenden nach Brasilien. Foto: Brasilienverein Sponheim

Üblicherweise kommen die ungarischen Freunde aus Nagyesztergár Jahr für Jahr zum Weinfest der VG Bad Kreuznach und bieten in einem eigenen Stand Langos an oder nehmen am Festumzug teil. Foto: Ungarischer Partnerschaftsverein VG Bad Kreuznach

Üblicherweise kommen die ungarischen Freunde aus Nagyesztergár Jahr für Jahr zum Weinfest der VG Bad Kreuznach und bieten in einem eigenen Stand Langos an oder nehmen am Festumzug teil. Foto: Ungarischer Partnerschaftsverein VG Bad Kreuznach

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DIE CORONA-SITUATION IN UNGARN UND BRASILIEN
füllt Stw am Freitag
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