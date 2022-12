Kristen Stewart wird Jurypräsidentin der Berlinale

Bekannt wurde Stewart mit den Verfilmungen der „Twilight“-Bücher. Darin spielte sie die Schülerin Bella Swan, die sich in den Vampir Edward verliebt (Robert Pattinson). Stewart hat beispielsweise auch im Actionfilm „3 Engel für Charlie“ mitgespielt. Öfter sieht man sie im Arthousekino. In Produktionen wie „Die Wolken von Sils Maria“ und „Jean Seberg - Against all Enemies“ etwa. In „Spencer“ spielte sie Lady Di. Der Film erzählte von einem Weihnachtstreffen der britischen Königsfamilie. Derzeit ist sie mit dem Sci-Fi-Film „Crimes of the Future“ in den Kinos zu sehen.