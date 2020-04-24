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Freitag, 24.04.2020 - 06:40
3 min

Kritik am Hygieneplan für Darmstadts Schulen

Das Darmstädter Gesundheitsamt setzt bei den Schul-Rückkehrern ab Montag auf Abstandhalten, Wasser und Seife. Der Schulleiter der Büchnerschule will eine „Maskenpflicht für alle“.

Thomas Wolff: Lokalredakteur Darmstadt
Von Thomas Wolff
Lokalredakteur Darmstadt
Die Georg-Büchner-Schule gehört zu den Darmstädter Schulen, die auf ihrer Homepage genaue Vorgaben machen. Foto: Torsten Boor

Die Georg-Büchner-Schule gehört zu den Darmstädter Schulen, die auf ihrer Homepage genaue Vorgaben machen. (Foto: Torsten Boor)

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DAS SAGT DAS AMT
An allen Schulen gilt ab Montag: Mindestens 1,50 Meter Abstand halten, auch im Klassenzimmer. Maximal 15 Personen dürfen in einem Raum sein.

Das „richtige Händewaschen“ wird geübt, Flüssigseife und Einmalhandtücher sind Pflicht.

„Schüler mit Fieber, Husten, Halsschmerzen und anderen grippeähnlichen Symptomen müssen im häuslichen Bereich verbleiben.“ Alle Schüler müssen über Corona aufgeklärt werden.

Mund-Nasen-Bedeckung ist optional: „Ein generelles Tragegebot sehen wir nicht“. Masken böten laut Experten „keinen realen Schutz“. (two)
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