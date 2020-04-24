Freitag, 24.04.2020 - 06:40
3 min
Kritik am Hygieneplan für Darmstadts Schulen
Von Thomas Wolff
Lokalredakteur Darmstadt
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DAS SAGT DAS AMT
An allen Schulen gilt ab Montag: Mindestens 1,50 Meter Abstand halten, auch im Klassenzimmer. Maximal 15 Personen dürfen in einem Raum sein.
Das „richtige Händewaschen“ wird geübt, Flüssigseife und Einmalhandtücher sind Pflicht.
„Schüler mit Fieber, Husten, Halsschmerzen und anderen grippeähnlichen Symptomen müssen im häuslichen Bereich verbleiben.“ Alle Schüler müssen über Corona aufgeklärt werden.
Mund-Nasen-Bedeckung ist optional: „Ein generelles Tragegebot sehen wir nicht“. Masken böten laut Experten „keinen realen Schutz“. (two)
Das „richtige Händewaschen“ wird geübt, Flüssigseife und Einmalhandtücher sind Pflicht.
„Schüler mit Fieber, Husten, Halsschmerzen und anderen grippeähnlichen Symptomen müssen im häuslichen Bereich verbleiben.“ Alle Schüler müssen über Corona aufgeklärt werden.
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