„Krönungsgärten“ zu Ehren von Charles sollen Natur fördern

Alle Menschen in Großbritannien seien aufgerufen, in Gärten, auf Balkonen und in Grünflächen einen Platz für die Natur zu schaffen. Zum Start erhält „Coronation Gardens For Food And Nature“ (Deutsch: Krönungsgärten für Lebensmittel und Natur) knapp 250.000 Pfund (rund 290.000 Euro) aus dem staatlichen Lotteriefonds.