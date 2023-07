Kronprinz Haakon wird kurz vor Mette-Marit 50

Die große Geburtstagsparty folgt schließlich am 25. August: An ihrem 22. Hochzeitstag laden Haakon und Mette-Marit zur „Hinterhofparty“ am Osloer Schloss ein. Dabei soll neben ihren 50. Geburtstagen auch ihre skandinavische Heimat an sich gefeiert werden: „Gemeinsam mit Menschen aus dem ganzen Land möchte das Kronprinzenpaar die Gelegenheit nutzen, um das Norwegen zu feiern, das wir in diesen 50 Jahren mitgestaltet haben“, ließen die beiden vorab verlauten.