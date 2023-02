Familien-Blog: In der Lego-Höhle

So viele Legosteine.... die sich gerne im ganzen Kinderzimmer verteilen. (© dpa)

So viele Legosteine.... die sich gerne im ganzen Kinderzimmer verteilen. (© dpa)

Winzige Legoteile, große Schmerzen! Wer schon einmal auf so ein Steinchen getreten ist, weiß, was gemeint ist. Die Kruschel-Redaktion nimmt Sie mit in Lego-Höhle – oder eher Hölle?