Familien-Blog: Wenn Eltern mit ihren Kindern lernen...

Mathe – für die meisten ein schulischer Albtraum. „Nicht bei meinem Sohn!“, sagte ich mir. Ich helfe ihm, dann wird das schon. Stundenlang habe ich über seinen Mathebüchern gebrütet, bis ich mir alles wieder draufgeschafft hatte. Um bei den Hausaufgaben zu Hilfe eilen zu können: „Ich erklär’s dir noch mal …“ Was dann passierte, kann sich sicher jeder denken: Er rollt genervt die Augen, während ich rede und rechne, er bei der nächsten Aufgabe wieder den gleichen Fehler macht, ich langsam genervt bin, weil er es nicht kapiert…und so weiter. Da braucht es keine Wahrscheinlichkeitsrechnung – so was endet meist mit Krach.