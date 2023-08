Kühler wohnen - was hilft gegen Hitze in Wohnräumen?

Was kann man aber tun, wenn sich die Innenräume erst einmal Stück für Stück aufgeheizt haben?

Es ist einfach so, dass die Bauteile eine gewisse Menge an Wärme speichern können. Je mehr Hitzetage wir nacheinander haben, umso wärmer wird es automatisch, weil die Speicherkapazität der Wände ausgeschöpft ist. Dadurch erhitzen sich die Räume zusätzlich. Das kann man schwer - ohne große bauliche Maßnahmen - beeinflussen. Helfen können Kühlmatten oder einfach, einen Eimer kaltes Wasser aufzustellen. Also alles zu nutzen, was noch einmal Wärme entziehen kann. Aber eigentlich ist das ein Problem der Baukonstruktion und das kann im Nachhinein nur schwer beeinflusst werden. Durch das konsequente nächtliche Lüften und Herunterkühlen der Räume kann allerdings die gespeicherte Wärme in den Bauteilen wieder etwas entweichen.