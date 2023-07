Kult-Ostfriese Otto wird 75

Seine Witze, Sprüche und Geräusche wurden und werden seitdem von Jung und Alt in allen Lebenslagen zitiert. In den folgenden Jahrzehnten kam man an Otto und seinem kreativen Output kaum vorbei: Fünf „Otto“-Filme und mehrere Teile von „7 Zwerge“ liefen erfolgreich in den Kinos, er lieh seine markante Stimme unter anderem dem lispelnden Faultier Sid in den „Ice Age“-Filmen, er vermarktete die von ihm erfundenen Ottifanten und blieb auch im Fernsehen aktiv. Zahlreiche Preise, darunter mehrere Bambis, den Deutschen Comedypreis und die Goldene Kamera heimste er ein. Und natürlich ist er Ehrenbürger seiner Geburtsstadt Emden.