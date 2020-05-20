Mittwoch, 20.05.2020 - 12:35
8 min
Kultur im Wandel
Von Myriam Lenz
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ZUR PERSON
Martin Guth ist gebürtiger Butzbacher und lebt mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern in Pohl-Göns. Gemeinsam mit Dietrich Faber bildete der heute 50-Jährige von 1993 bis 2013 das Kabarettduo "FaberhaftGuth"und gemeinsam gewannen sie einige namhafte Kabarettpreise, darunter die "St. Ingberter Pfanne" und den SDR-Kabarettpreis. Seit 2012 ist er mit Soloprogrammen unterwegs und hat unter anderem drei Bücher geschrieben. Seit 1. Januar 2020 leitet er das Kulturmanagement der Stadt Nidda.
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