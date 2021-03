Kultur in Darmstadt-Dieburg wartet aufs Freitesten

DAS TÜBINGER MODELL

„Öffnen mit Sicherheit“ lautet der Titel des Konzepts, mit dem die schwäbische Stadt Tübingen der Corona-Pandemie begegnet. Es hat inzwischen bundesweiten Bekanntheitsgrad erlangt, weil es in der Stadt weitreichende Lockerungen erlaubte, ohne dass die Infektionszahlen gleich wieder explodiert sind. Das Prinzip: An verschiedenen Stellen im Stadtgebiet können sich die Bürger derzeit kostenlos testen lassen. Ist das Ergebnis negativ, ist es dies wie eine Eintrittskarte in Geschäfte und Gaststätten. Auch Kultureinrichtungen wie Theater, Konzertsäle oder Kinos dürfen die Getesteten wieder besuchen. Nach Medienberichten werden am Tag 5000 Tests durchgeführt. „Die eingesetzten nasalen Schnelltests sind schmerzfrei und kostenlos. Wer negativ getestet wird, erhält als Bestätigung ein Tübinger Tagesticket“, heißt es auf der Website der Stadt. (wog)