"Kultur in Ginsheim-Gustavsburg fehlt komplett"

Vier Veranstaltungen des Kulturbüros fallen im November aus. Darunter das Konzert am Donnerstag, 12. November, mit der Indiepopband "Kaja"Ein Ersatztermin wird noch bekannt gegeben. Das Konzert am 21. November mit der Band "Kharma" wurde auf den 6. November 2021 verlegt. Der Multimediavortrag "Iran - Schatztruhe des Orients" von Franz Josef Röll geplant für 19. November wird verschoben auf den 18. November 2021. Das Konzert mit "Uli Partheils Latin Experience" der Reihe "Jazz im Kino" am 27. November fällt ebenfalls aus. Ein Ersatztermin wird noch bekannt gegeben. (mkr)