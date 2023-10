„Kunstkompass“: Gerhard Richter bleibt wichtigster Künstler

An Gerhard Richters andauernder Spitzenposition im Ranking der lebenden Künstler sei aufgrund seines großen Punktevorsprungs nicht zu rütteln, sagte Rohr-Bongard. „An Gerhard Richter kommt keiner vorbei. Und vermutlich wird das auch so bleiben.“ Mit Ausstellungen wie „100 Werke für Berlin“ in der Neuen Nationalgalerie habe er auch in diesem Jahr wieder ordentlich Punkte zugelegt und seinen Vorsprung uneinholbar ausgebaut. Sein andauernder Erfolg habe mit dem vielgesichtigen Oeuvre seiner virtuosen Malerei zu tun, sagte Rohr-Bongard der Deutschen Presse-Agentur. „Die immer wieder beschworene Litanei vom Ende der Malerei wird vom Stil-Chamäleon Richter spielerisch und höchst virtuos ad absurdum geführt.“