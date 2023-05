Kunstvoller Comic: „Spider-Man: Across the Spider-Verse“

Die angerissenen Themen reichen zum Beispiel von der Frage, wie schwer es sein kann, erwachsen zu werden, über eine Auseinandersetzung mit den Problemen von Eltern, ihre Kinder aus der häuslichen Geborgenheit zu entlassen, bis zu gesellschaftlichen Themen, wie der Akzeptanz des achtsamen Neben- und Miteinanders von Menschen unterschiedlicher persönlicher Hintergründe. Auch etwas so Ernstes wie das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Ethnien, Religionen und sozialer Hintergründe wird schlaglichtartig beleuchtet. All das wird aber nie mit einem belehrend erhobenen Zeigefinger dargeboten. Die Erzählung wirkt durchgehend spielerisch leicht. Was die Möglichkeit eröffnet, alle Verweise links liegen zu lassen und den Film als reinen Fantasy-Spaß zu genießen.