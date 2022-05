Kurz vor Siegerehrung: Notfall beim DFB-Pokalfinale

Eine Person wird nach dem Elfmeterschießen am Spielfeldrand medizinisch versorgt. (Foto: Robert Michael/dpa)

BERLIN - Schockmoment beim DFB-Pokalfinale in Berlin: Kurz vor der Siegerehrung kam es zu einem medizinischen Notfall am Spielfeldrand. Fast 20 Minuten wurde ein Mann von den Rettungskräften behandelt. Der Bereich wurde rasch mit Decken abgehängt. Im Olympiastadion herrschte die ganze Zeit über absolute Stille. Als der Mann, bei dem es sich um einen Fotografen handeln soll, in einen Krankenwagen transportiert wurde, verkündete der Stadionsprecher: „Der Patient befindet sich in einem stabilen Zustand, so dass er in ein Krankenhaus überführt werden kann. Wir bedanken uns bei den Rettungskräften für ihr schnelles Eingreifen.“ Die 70.000 Zuschauer applaudierten und jubelten daraufhin. Der Krankenwagen verließ das Stadion in Richtung Klinik.

Warum der Mann behandelt werden musste, ist noch unklar. Die Mannschaften von RB Leipzig, das sich mit 4:2 im Elfmeterschießen durchgesetzt hatte, und dem SC Freiburg warteten still auf dem Rasen. Erst danach wurde die Siegerehrung durchgeführt.