Berlin/Potsdam (dpa) - . Die angekündigte Kurzarbeit im Studio Babelsberg trifft die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Sicht des Bundesverbandes Schauspiel besonders hart. „Gerade für die Beschäftigten am Standort Babelsberg ist das eine immense Herausforderung, führt man sich vor Augen, dass die Filmproduktionsunternehmen vor gerade mal eineinhalb Jahren coronakrisenbedingt in Kurzarbeit gehen mussten“, hieß es am Freitag bei dem Verband in Berlin. Dadurch müssten die Menschen, die in den Filmteams arbeiten, beträchtliche Einschränkungen tragen.