Kurzarbeit in Marienhaus-Kliniken angekündigt

MAINZ/WALDBREITBACH - Die Marienhaus Unternehmensgruppe, zu der unter anderem 20 Kliniken und 22 Senioreneinrichtungen vor allem in Rheinland-Pfalz und im Saarland gehören, hat am Donnerstagnachmittag angesichts finanzieller Einbußen durch die Corona-Krise angekündigt, Kurzarbeit anzumelden. In einem Brandbrief an Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) beklagt die Gruppe, die ihren Sitz in Waldbreitbach im Westerwald hat, dass die Unterstützung bei weitem nicht ausreiche. Ohne Kurzarbeit, so die Unternehmensgruppe, würde man um „Teilbetriebsschließungen und betriebsbedingten Kündigungen nicht herumkommen“.

Unternehmen fordert höhere Pauschale für freigehaltene Betten

Die Marienhaus-Einrichtungen, zu der auch das Katholische Klinikum Mainz (KKM) und das Heilig-Geist-Hospital Bingen gehören, beschäftigt mehr als 13.000 Menschen. Um die Einrichtungen und die Arbeitsplätze zu schützen, fordert das Unternehmen, den Rettungsschirm für Krankenhäuser nachzubessern. Statt der Pauschale von 560 Euro, die für ein frei gehaltenes Bett pro Tag gezahlt werde, sei eine Aufstockung auf 700 Euro nötig. Hier hoffe man auch auf die Unterstützung der rheinland-pfälzischen und saarländischen Gesundheitsministerinnen Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPDS) und Monika Bachmann.

Nachdem die Politik angewiesen habe, alle nicht dringend notwendigen Eingriffe abzusagen und sich auf eine große Zahl von Covid-19-Patienten einzustellen, sei „die Belegung in unseren Krankenhäusern eingebrochen und liegt derzeit bei weniger als 40 Prozent“, heißt es in dem Schreiben. Gleichzeitig habe man fünf Krankenhäuser zu Corona-Kliniken umfunktioniert.

Beginn der Kurzarbeit noch unklar

Sollte sich nichts ändern und die Krise mehrere Monate anhalten, gehe die Marienhaus-Gruppe für 2020 von einer Erlös- und Liquiditätslücke von über 30 Millionen Euro aus. Deshalb sehe man sich „leider gezwungen, in Teilbereichen, die nicht unmittelbar zur Versorgung aktueller und eventuell zukünftiger Covid-19-Patienten benötigt werden, Kurzarbeit anzumelden“, heißt es in einem Schreiben an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Kurzarbeit betreffe weder Ärzte und Ärztinnen noch Pflege- oder Funktionspersonal, so das Unternehmen auf Anfrage unserer Zeitung.

Wann die Kurzarbeit beginne, sei noch nicht abzusehen, so der Sprecher der Unternehmensgruppe, Heribert Freiling. „Zunächst werden wir noch versuchen, Überstunden und Resturlaube abzubauen, gegebenenfalls auch, dass Mitarbeiter Minusstunden nehmen.“ Dann werde individuell für jedes Haus und jeden Bereich überprüft, wo und zu welchem Prozentsatz Kurzarbeit das geeignete Mittel sei. „Es gibt aber keinen festen Zeitplan.“

Kurzfristig war vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium keine Stellungnahme zu erhalten.