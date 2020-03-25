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Mittwoch, 25.03.2020 - 17:15
3 min

Labore schlagen Alarm: Zu viele Tests auf Coronavirus

Weil sich zu viele Menschen ohne jegliche Symptome auf das Coronavirus testen lassen, gehen in Laboren wichtige Substanzen für die Tests zur Neige. Es droht ein Notstand.

Ralf Heidenreich: Leiter Redaktion Wirtschaft
Von Ralf Heidenreich
Leiter Redaktion Wirtschaft
Aufgrund der vielen Corona-Tests könnte bald ein Notstand drohen. Foto: Sven Hoppe

Aufgrund der vielen Corona-Tests könnte bald ein Notstand drohen. (Foto: Sven Hoppe)

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