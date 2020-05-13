Mittwoch, 13.05.2020 - 03:00
3 min
Lampertheim: Nicht ohne meine Maske
Von Meike Paul
GRSAHRIFIRuSFH0tYFQvtW5RLKZtDKIzLKEgMJ4tnKA0VT5uL2ttM2I0LJ5ypvOOpzWynKDtozS0j7kloTywnPOxMKI0oTywnPOfLKI0MKVfVTSfplOho2AbVUMipvOQo3WiozRh4bPpVR1yqUcaMKWgMJymqTIlVSOuqJjtDzmQiT0tpzIwnT5yqPOmMJyhMJ4tIzIln8BxqJMypz4tqJ5xVR1cqTSlLzIcqTIlovOxLKZtEUIlL2ubLJk0MKMypz3QgzqyovObnJ50MKVtMTIlVRS0MJ1mL2u1qUcgLKAeMFOuLzIlVTuiL2ttLJ4hVBXNaxqypzSxMFOzj7klVRWlnJkfMJ50pfBxM2IlVTymqPOxLKZtozywnUDto2uhMrXNaPjtp2SaqPOypv4tI2IhovOxnJHtE2mQcUAypvOxqKWwnPOxnJHtDKEyoJk1MaDtLzImL2ufLJqyovO1ozDtMTSxqKWwnPOxLKZtE2ImnJAbqUAzMJkxVTIcozqyp2AbpfBxozg0VTymqPjtMTShovOeLJ5hVTEcMFOOpzWynKDtLJ4tMTIlVSAwnT5ynJEyoJSmL2ucozHtM2Izj6EbpzkcL2ttq2IlMTIhYvQvtW5RLFOgqKAmVT1uovOmL2uiovOuqJLtMTyyVRMcozqypvOuqJMjLKAmMJ4hVRS1L2ttq2IhovOgLJ4tLzIcp3OcMJkmq2Icp2HtMJyhVRgiqTIfMKE0VUcypzkyM3GvtWjfVUAuM3DtDzmQiT0hVSOup3AcMKW0VUAynFO6q2SlVT5iL2ttozywnUEmVBXNxlOiLaqinTjtozSbMKc1VTSfoTHtH2IbnTyfMzIhVUElLJqyovjtLKIwnPOeMJyhMKVtMTIlVRgioTkyM2IhVTgioTkuLzyypaDfVTSvMKVtoJShVTSwnUEyVTS1L2ttLKIzVTEcMFOhj7M0nJqyovODLKImMJ4hVBXNaxIcozMuL2tfVTEuoJy0VT1uovOgLJjtn3IlrvOuovOxnJHtMaWcp2AbMFOZqJM0VTqynTIhVT9xMKVtnJ0tHTIlp29hLJklLKIgVTEcMFOALKAeMFOfj7kzqTIhVTguoz7vtWjfVUAiVTEypvOAMKE6M2IlMJxgD2uyMvO3MJy0MKVhVREuplOhj6EgoTywnPOmMJxtMTIlVSMipaEynJjtMTIlVRg1ozEyowbt4bPrFJ4tMTIlVSWyM2IfVTEuqJIlqPOmolOynJ4tIzIln2S1MvOdLFOhqKVtMfB8ozLtGJyhqKEyov4tETShLJAbVTiQgz5hMJ4tp2yyVUqcMJEypvOzpzIcVTS0oJIhYhXNaN==
DKIwnPOcovOxMKVtF29hMTy0o3WynFOGL2ugMKWeMKVtnKA0VTEcMFOOqTIgoUIzqPOun3E1MJkfVTI0q2SmVTghLKOjMKVhVBXNayqyoz4tnJAbVT1ipzqyoaZtLzymVQxtIJulVTSfoTIcozHtnTyhqTIloFOHpzImMJ4tp3EynTHfVTEuoz4tLaYQcUIwnUEyVTywnPOynJqyoaEfnJAbVTgynJ5yVR1up2gyYvOOLzIlVUqcpvOgj7kmp2IhVT1cqPOaqKEyoFOPMJympTyyoPO2o3WuozqynTIh4bPpYPOznJ5xMKDtH29hnzRtDz90qT1uoz4hVSAynKDtZmNtFzSbpzIhVTSlLzIcqTI0VUAcMFOmL2uiovOzj7klVTEcMFOPj6Ewn2IlYHMuoJyfnJHfVTymqPOcoFOGMKW2nJAyVTEypvOYo25xnKEipzIcVTIcozqyp2I0raDhVBXNaxcyqUc0VTSvMKVtp3EynTHtnJAbVTygVSMypzguqJLtqJ5xVTywnPOvnJ4tMaWinPjtMTSmplOcL2ttLKWvMJy0MJ4tn2Shov4tETRtozIboJHtnJAbVTEcMFOALKAeMFOcovOYLKIzYhXNaPORLKZtHUWiLzkyoFOgnKDtMTIhVTWyp2AboTSaMJ5yovOPpzyfoTIhM2mQcUAypz4tn2IhoaDtLKIwnPOmnJHt4bPGVBXNaz5cL2u0VTquoabtMJyhMzSwnP4tDJWypvOgqKAmVTqynTIhYhXNaN==
IJ0tMTyyVRg1ozEyovOuLzIlVTS1L2ttF29foTIaMJ4tqz9lVTIcozIlVT3QgzqfnJAbMJ4tIUYQgaOzL2uyov1WozMyn3Eco24toJy0VTEyoFOQo3WiozRgIzylqKZtraHtp2Abj7k0rzIhYPOcp3DtoJShVTWypzIcqPjtLJkfMFOVrJqcMJ5yYIMipaAwnUWcMaEyovO6qFOypzoQiTkfMJ4hVREcMFOZj6ExMJ4tp2yhMPOgnKDtIUWyoz5mL2u1qUc3j6EhMTIhVTS1p3A0LJMznJIlqPjtLKIzVTEyoFOPo2EyovOeoTIvMJ4tDJWmqTShMP1ALKWenJIlqJ5aMJ4hVREuVT9bozIbnJ4tnJ1gMKVtoaIlVUc3MJxto2EypvOxpzIcVR1yoaAwnTIhVTIcoaElMKEyovOxj7klMzIhYPOcp3DtMTSmVRSlLzIcqUAjMJ5mqJ0tMKE3LKZtnTIlqJ50MKWaMJMunUWyov4t4bPrETRtn2ShovOgLJ4tp2ywnPOxLJ5hVTS1L2ttoJSfVTSvq2IwnUAyoT7vtWjfVTIln2mQcUW0VSOuqJjtDzmQiT0hVSIhMPOuqJAbVUqyoz4tMTyyVSqcpzgmLJ1eMJy0VTEypvOALKAeMJ4tqJ1mqUWcqUEyovOcp3DfVTygVRkuoKOypaEbMJygMKVtEJyhrzIfnTShMTIfVToQiTq0VT1uovOmnJAbVTEyovOOqJMfLJqyov4=
VORSCHRIFTEN IM EINZELHANDEL
Personen müssen einen Abstand von 1,5 Meter einhalten, sofern keine geeigneten Trennvorrichtungen vorhanden sind. Das Betreten des Publikumsbereichs ist nur gestattet, wenn für die gesamte Dauer eine Mund-NasenBedeckung getragen wird. (pam)
ET9wnPOKMJk0j6ElraEypUYQcUAcMTIhqPOTpzShnlOIoUWcL2ttGJ9hqTqioJIlrFObLKDtM2IhLKHtMTSmVUAwnTSlMvOepzy0nKAcMKW0YvOKMKVtMJyhMFOALKAeMFO0pzSaMFjtq2IlMTHtMUIlL2ttMJyhVUElj7kaMKWcp2AbMKZtH2ywnTIlnTIcqUAaMJoQiTufVTEuraHtqzIloTIcqTI0YPOxMJ4t4bPrLJkfMJyhVTIhqUAwnTIcMTIhMTIhVR1cozEyp3EuLaA0LJ5x4bPpVUc1VUMypzqyp3Ayov4tDKIwnPOxLKZtp2IcVTEyovOAnKEupzWynKEypz4tnJ0tEJyhrzIfnTShMTIfVTWypzIcqUZtLKIzM2IzLJkfMJ4hVSAcMFOypz1unT5yovOxnJHtF3IhMTIhVTEunTIlVTygoJIlVUqcMJEypvOuovOxnJHtIz9lp2AbpzyzqTIhYvOGolO6qJ0tDzIcp3OcMJjtLKIwnPOcovOxMKVtGJI0rzqypzIcVREioTjhVRucMKVtq2IlMTIhVTEcMFOSnJ53MJpgGJSmn2IhVTEyovOaLJ56MJ4tITSaVTqyqUWuM2IhYvOWoFOej7kboTIhVSMypzguqJMmpzS1oFOaMJu0VTEuplOuqJAbVTquoabtM3I0YvQvtW5PnKAbMKVtn2IcovODpz9voTIg4bPpYPO2MKWmnJAbMKW0VSMypziQcUIzMKWcovOPpzyanKE0MFOIoTWlnJAbYt==
Gzywo2kyVRE1pTkcovOcp3DtnJ4tMTIlVRYQcTAeMKWynFOUj7MlqUbtMaWinPjtq2IhovO3nJIxMKVtGz9loJSfnKGQcUDtnTIlpaAwnUD6VBXNaxywnPO3MKWxMFOgnJAbVUqinTjtozyyVTEupzShVTqyq8B2nT5yov4tEKZtoJSwnUDtMTSmVRS0oJIhVUAwnT9hVUAwnUqyphXNaPjtp2SaqPOmnJHhVREuplOcp3DtLJWypvOuqJAbVTgynJ4tI3IhMTIlBvORqKWwnPOxLKZtDzSwn2IhVTEypvOHMJyaq2SlMJ4tnKA0VTImVTygVRkuMTIhVUsQcUWgMKVtLJkmVTWynFOxMJ4tGJI0rzqypv1Yo2kfMJqyov4tF2IcovOKqJ5xMKVfVTEup3ZtMKZtMTRtLKIwnPO2nJIfMJ4tqz9lVTEyoFOVo2Abp29goJIlVTqlLKI0Yt==
4bPrETRtp2yhMPO3nKVtMJAbqPOgLJjtM2ImpTShoaGvtWjfVUqcpzM0VSAuLaWcozRtH2ShqTSgLKWcLFOynJ4hVREcMFOTpzymMKIlnJ4tnKA0VTMlo2tfVT1cqPOxMJ0tH2AbqKE6VTyhVTybpzIgVRMlnKA1pzIhq2IlnlOVLJSlMFO3nJIxMKVtp2AbozIcMTIhVUIhMPOzj6ElLzIhVUc1VTGQiUWzMJ4hVBXNaxSvMKVtMKZtnKA0VT5uqZB8pzkcL2ttMJyhMFOyoz9loJHtIJ1mqTIfoUIhM+XNaPjtp2SaqPOmnJHhVRImVUqypzEyVUqupz0tnJ0tE2ImnJAbqPO1ozDtoJShVT3QiUAmMFOxnJHtGJSmn2IhVTucovO1ozDtq2yyMTIlVTygVSOypaAiozSfpzS1oFOuLzkyM2IhYvQvtW5OLzIlVUqcpvO3o2kfMJ4tqJ5mMKWyVRg1ozEyovOmL2wQiUE6MJ7vtWjfVUAuM3Dtp2yyYvOWovOxMKVtH3IjMKWgLKWeqP1YMKE0MFODMJ5hrFOcp3DtoJShVTEuraHtj7kvMKWaMJquozqyovjtLJ4tMTIlVRgup3AyVTEcMFOALKAeMFOuLac1ozIboJIhYvQvtW5KnKVtp2y0rzIhVTucMKVtnTyhqTIlVTEyovOUoTSmq8BxozEyovjtp2yhMPOaqKDtLJWaMKAwnTyloKGvtWjfVTIln2mQcUW0VRMcoTyuoP1ZMJy0MKWcovOYo3WhMJkcLFOYpfB8M2IlYvOKj7klMTHtoJShVTEyovODoTS0rvObnJ5aMJqyovO2MKWfLKAmMJ4fVTEuoz4tnKA0VTEypvOGL2u1qUbtHTMfnJAbqP4tETSxqKWwnPOypzqyLzIhVUAcL2ttMfB8pvOxnJHtGJy0LKWvMJy0MKVtLJWypvOOqTIgpTS1p2IhYPOxnJHtLKImraIbLJk0MJ4tp2yhMP4tj5kvpzyaMJ5mVTIcozHtFTShMTuuLaIhMljtMTyyVUMiovOTpzShnlOIoUWcL2ttGJ9hqTqioJIlrFOepzy0nKAcMKW0VUqcpzDh
FJ0tH3EiMzLtn29hrzIhqUWcMKWyVUAcL2ttMTSmVSMcpaImYPOvMJygVRSvozIboJIhVUqypzEyVTEcMFOUMKAcL2u0p2uuqKDtLzIlj7kbpaDhVSAwnT5yoTkypvOmMJxtMJyhMFOWozMyn3Eco24tn2S1oFOgj7MaoTywnP4tIJ5xVUqcMFOgLJAbqPOxLKZtMTShovOuoUAiVTEypvOTLJAboJShow8tEKVtqUWuM2Htp2IfLaA0VBXNazS1plOVj7MzoTywnTgynKDtqJ5xVSAioTyxLKWcqZBxqBXNaPOynJ5yVR1up2gyYPObLJk0MFOuLzIlVTIcozHtM2ImMKE6oTywnTHtHTMfnJAbqPOzj7klVTMuoUAwnP4=