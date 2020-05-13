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Mittwoch, 13.05.2020 - 03:00
3 min

Lampertheim: Nicht ohne meine Maske

Im Einzelhandel steht die Sicherheit vor Corona-Infektionen an erster Stelle. Auch wenn es die Arbeit deutlich erschwert.

Von Meike Paul
Doris Chatt hat sich in der Metzgerei Blüm an das Tragen der Maske gewöhnt. Foto: Thorsten Gutschalk

Doris Chatt hat sich in der Metzgerei Blüm an das Tragen der Maske gewöhnt. (Foto: Thorsten Gutschalk)

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VORSCHRIFTEN IM EINZELHANDEL
Personen müssen einen Abstand von 1,5 Meter einhalten, sofern keine geeigneten Trennvorrichtungen vorhanden sind. Das Betreten des Publikumsbereichs ist nur gestattet, wenn für die gesamte Dauer eine Mund-Nasen­Bedeckung getragen wird. (pam)
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