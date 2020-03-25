Mittwoch, 25.03.2020 - 03:00
3 min
Lampertheim: Zwangspause geht ans Eingemachte
Von Marco Partner
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HILFSANGEBOTE
Viele freischaffende Künstler und Selbstständige sind aufgrund der ausbleibenden Aufträge und geschlossenen Kultureinrichtungen in ihrer Existenzgrundlage bedroht. Der Staat möchte hierfür ein Milliarden-Hilfspaket schnüren. Um Künstler schon jetzt vor dem wirtschaftlichen Aus zu bewahren, bieten einzelne Bundesländer auch Sofortmaßnahmen als Überbrückungsgeld an. Weitere Infos unter www.lkb-hessen.de. (mpr)
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