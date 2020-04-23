Donnerstag,
23.04.2020 - 02:30
2 min
Lampertheimer Arzt plant drastische Lösung
Lampertheimer Urologe Joachim Weiß will Corona-Infektionsgefahr mit einer vorübergehenden Praxisschließung eindämmen.
GRSAHRIFIRuSFH0tYFOOLaA0LJ5xVTuuoUEyovRtEJyhVRSjpTIfoPjtMTIlVTEyoFOIpz9fo2qyovOXo2SwnTygVSqynpBsVUAynUVtq2ywnUEcMlOcp3DhVRS1MzqlqJ5xVTEypvOuozuuoUEyozEyovOQo3WiozRgHTShMTIgnJHtn2ShovOmMJyhMFOiMzMyozHtH3OlMJAbp3E1ozEyVTSeqUIyoTjtozywnUDtp3EuqUEznJ5xMJ4hVRS1MvOyozqmqTIgVSWuqJ0tnJ0tEzk1pvO3LKW0MJ5xMFODLKEcMJ50MJ4tn2ShovO1ozDtq2yfoPOxMKVtGJIxnKccozIlVT7QcT1fnJAbVT5cL2u0VUMypzShqUqipaEyov4t4bPrI2ylVTuuLzIhVTyhp2qyp2SgqPOxpzIcVRSlraEjpzS4MJ4fVTIcozHtDKOiqTuyn2HtqJ5xVTS1L2ttDJ53o2uhMKVtnJ0tFTS1pl4tFJAbVTguoz4tozywnUDtMTyyVSMypzShqUqipaE1ozptMfB8pvOAMJ5mL2uyoaAuoJ1fqJ5aMJ4tnTyypvOcoFOHpzIjpTIhnTS1plQQiTWypz5ynT1yov7vtWj=
DzymnTIlVUAynFOxLKZtHUWurTymYIEyLJ0tozS0j7kloTywnPOuqJAbVTyhVTEcMKAypvOmL2u3nJIlnJqyovOnMJy0VToQiUVtMTyyVSOuqTyyoaEyovOxLFOaMKqyp2IhYvOOoTkypzEcozqmVUAioTkyVT1uovOhqKVtoJy0VRSeqKEzj6EfoTIhVTEcMFODpzS4nKZtLKIzp3IwnTIhYvOOoTkyVTShMTIlMJ4tLzy0qTI0VSqynpBsVTS1L2ttq2IcqTIlnTyhVUc1VRuuqKAyVUc1VTWfMJyvMJ4hVSEypz1cozHtp29foUEyovO0MJkyMz9hnKAwnPO2MKWynJ5vLKW0VUqypzEyov4t4bPrFJAbVT11p3A0MFOfMJyxMKVtMJyhMFOSpzMunUW1ozptoJSwnTIhYPOxnJHtnJAbVTWyp3AypvOhnJAbqPOaMJ1uL2u0VTwQcUE0MrXNaPjtMKW6j6EboUDtMTIlVRSlraDhVREyoz4tpTmQgaE6oTywnPO0qJ1gMJk0MFOmnJAbVTIcozHt4bPrFT9lMTHtqz9hVR5iqToQcTkfMJ4t4bPGVT1uovO2MKW6MJybMFOgnKVtMTyyVRS1p2ElqJAep3qynKAyVBXNxlOcoFOToUIl4bPpYPOzj6EbpaDtMKVtMz9lqP4tDzImo25xMKWmVZBxpzqypzkcL2t6VREcMFOZMKI0MFObj6E0qTIhVTgynJ5ypzkynFOPMKWynKEmL2uuMaDtM2I6MJyaqPjtLKIzMJyhLJ5xMKVtHfB8L2gmnJAbqPO6qFOhMJugMJ4tqJ5xVTEyovOOLaA0LJ5xVUc1VUqunUWyov4=
4bPrETIhVRShq2Icp3IhM2IhVT1ynJ5yplODMKWmo25uoUZtq29foUEyVT1uovOhnJAbqPOTo2kaMFOfMJymqTIhYPOmo2Eup3ZtnJAbVTEuoz4tp2IfLaA0VUMipvOxnJHtIZB8pvOaMJuyovO1ozDtMTyyVSMypaAuoJ1fqJ5aVTS1MzmQgaAyovOgqKAmqTHh4bPpVREuplOaMKAwnTyfMTIlqTHtIzIlnTSfqTIhVUAynFOuqJMapaIhMPOxMKVtGz90p2y0qJS0nJ9hVTIcozMuL2ttqJ52MKW0pzI0LzSlVUIhMPOmqZB2j590VTWynFOKMJaQalOuqJLtIJ52MKWmqZBxozEhnKZhVBXNaxEcMFODpzS4nKZtqJ5xVTS1L2ttMTSmVSElMKOjMJ5bLKImVUAcozDtoJy0VSOfLJguqTIhVUc1M2IjMzkup3EypaDfVTS1MvOxMJ5yovO6qKVtEJyhnTSfqUIhMlOxMKVtLJkfM2IgMJyhM8B8oUEcM2IhVSWyM2IfovOaMJWyqTIhVUqcpzDh4bPpVREuplObMJaQa3DtLJkmombtFUyanJIhMKMipaAwnUWcMaEyovO3LJulMJ4hVSIgVTEyoFOULJ56MJ4tMKE3LKZtGzSwnTElqJAeVUc1VUMypzkynJuyovjtopB2L2u0MFOxMKVtIKWioT9aMFOynJ4tJzIcL2uyovOmMKE6MJ4hVSAynJ5yVSOlLKucplOvoTIcLaDtMTSbMKVtLJ0tEaWynKEuMljtZwDhVRSjpzyfYPOeo21joTI0qPOaMKAwnTkip3Ayov4t4bPrFJAbVUqypzEyVT1cpvOxnJHtH2y0qJS0nJ9hVTSgVTgioJ1yozEyovOAo250LJptoz9wnPOynJ5gLJjtM2IhLKHtLJ5mL2uuqJIh4bPpYPOypzgfj6ElqPOypv4t4bPrI2IhovO3nJIxMKVtIJ5ynJ5mnJAbqTyan2IcqPOlMJqcMKW0YPOxLJ5hVTWfMJyvqPOgnKVtoTIcMTIlVT5cL2u0plOuozEypzImVZB8LaWcMljtLJkmVTEcMFODpzS4nKZtraHtMTIhVScynKEyovOxMKVto2MzMJ5yovOGpUWyL2umqUIhMTHtMfB8pvOxnJHtM2ImLJ10MFORLKIypvOxMKVtD29lo25uYIOuozEyoJyyVUc1VUAwnTkcMpBsMJ4h4bPpVRIcozHtMUWup3Ecp2AbMFOALpBsozSboJHfVTEcMFOzj7klVT1uozAbMFOTj6EfoTHtMzS0LJkyVRMioTqyovObLJWyovOej7MhoaEyYvORMJ5hVBXNazywnPOgj7MwnUEyVTS1L2ttq2IcqTIlnTyhVTyhVTEypvOZLJqyVUAynJ4fVTEcMFO1pz9fo2qcp2AbMFOJMKWmo3WaqJ5aVToQiUVtMTyyYPOxnJHtp2yyVUqcpzgfnJAbVTWlLKIwnTIhYPOuqJMlMJAbqPO6qFOypzuuoUEyohXNaPjtqzIlp2ywnTIlqPOKMJaQal4tETSbMKVtLKOjMJkfnJIlqPOypvOuovOxnJHtIzIloaIhMaDtp2IcozIlVSOuqTyyoaEyov4tDKIwnPOcovOynJ5ypvOgMJEcrzyhnKAwnTIhVR5iqTkuM2Htp29foUEyVT1uovOmnJAbVTShVTEcMFOFMJqyoT4tnTSfqTIhYvOKMJy0MKVtLzy0qTI0VTEypvOOpac0YPOxnJHtMJyaMJ5yovOPMKAwnUqypzEyovOmMJkvp3DtMJyho3WxozIhVUc1VTkypz5yov4t4bPrDzy0qTHtMaWuM2IhVSAcMFOmnJAbBvOAqKAmVTywnPO3nKWeoTywnPOgnKDtoJIcozIgVRShoTyyM2IhVUc1oFOTLJAbLKW6qQ8tIJ5xVT11p3ZtMKZtnzI0raDtp29zo3W0VUAynJ4/4bPp
GzS0j7kloTywnPOmqTIbMJ4tFz9uL2ucoFOKMJaQalO1ozDtp2IcovOHMJSgVTS1L2ttq2IcqTIlnTyhVTqypz5yVTWypzS0MJ5xVUIhMPObMJkzMJ5xVUc1pvOGMJy0MF4tET9wnPOxLKZtM2IbMFOhqKVfVUqyoz4tLJkfMFOuovOynJ5yoFOGqUWuozptrzyynTIhYvQvtW5KMJ5hVUIhplOxnJImMFOnMJy0VTI0q2SmVTkynUWyovOeLJ5hYPOxLJ5hVTEiL2ttLKIwnPOuoFOynTImqTIhYPOynJ5gLJjtraHtj7kvMKWxMJ5eMJ4fVT9vVTEuplOynJqyozHtDzIxj7klMz5cplOmL2u3MKWypvO3nJIaMJ4toKImplOuoUZtMTSmVSqinTjtMTIlVRSfoTqyoJIcozuynKGvtWjfVT1ynJ50VTIlYt==