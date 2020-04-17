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Freitag, 17.04.2020 - 02:30
3 min

Lampertheimer Einzelhandel begrüßt erste Corona-Lockerungen

Die Stadt Lampertheim sieht noch Klärungsbedarf und wartet die schriftlichen Ausführungen des Landes Hessen ab.

Einige Einzelhändler in der Innenstadt fiebern dem 20. April bereits entgegen. Wie vielen Geschäften der Kaltstart aus der Corona-Krise gelingt, bleibt abzuwarten. Foto: André Heuwinkel

Einige Einzelhändler in der Innenstadt fiebern dem 20. April bereits entgegen. Wie vielen Geschäften der Kaltstart aus der Corona-Krise gelingt, bleibt abzuwarten. (Foto: André Heuwinkel)

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