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Samstag, 28.03.2020 - 03:00
3 min

Lampertheimer Genossen füllen die Einkaufstaschen

Lampertheimer SPD erledigt Besorgungen für Corona-Risikogruppe wie ältere Menschen. Kreisverwaltung bietet Informationen über zusätzliche Lieferdienste.

Von Meike Paul
Barbara Wenz freut sich über die Einkäufe, die ihr Marius Schmidt (Mitte) und Nils Thomas ins Haus bringen. Foto: Meike Paul

Barbara Wenz freut sich über die Einkäufe, die ihr Marius Schmidt (Mitte) und Nils Thomas ins Haus bringen. (Foto: Meike Paul)

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KONTAKT
Der SPD-Einkaufsdienst ist telefonisch unter ‪0176-63 77 24 75‬ (Marius Schmidt) oder ‪0171-4 76 01 06‬ (Erich Thomas) erreichbar. Verschiedene Anbieter im Kreis findet man unter www. lieferservice-kreis-bergstrasse.de. (pam)
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