Samstag, 28.03.2020 - 03:00
3 min
Lampertheimer Genossen füllen die Einkaufstaschen
Von Meike Paul
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KONTAKT
Der SPD-Einkaufsdienst ist telefonisch unter 0176-63 77 24 75 (Marius Schmidt) oder 0171-4 76 01 06 (Erich Thomas) erreichbar. Verschiedene Anbieter im Kreis findet man unter www. lieferservice-kreis-bergstrasse.de. (pam)
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