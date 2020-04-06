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Montag, 06.04.2020 - 03:00
3 min

Lampertheimer Oldtimer bleiben in der Garage

Auch die für den 10. Mai geplanten LA-Classics mit dem verkaufsoffenen Sonntag in Lampertheim fallen wegen der Corona-Auflagen aus.

Von Meike Paul

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KEIN ERSATZTERMIN
Die Frage, ob man sich eine Autoschau im Herbst vorstellen könnte, verneint Mitorganisator Christian Rösch. „Wir befinden uns da in einer gut funktionierenden Symbiose mit der Stadt. Die ganze Infrastruktur wird städtisch organisiert. Und da wird es sonst keine Termine geben.“ (pam)

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