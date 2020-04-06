Montag, 06.04.2020 - 03:00
3 min
Lampertheimer Oldtimer bleiben in der Garage
Von Meike Paul
KEIN ERSATZTERMIN
Die Frage, ob man sich eine Autoschau im Herbst vorstellen könnte, verneint Mitorganisator Christian Rösch. „Wir befinden uns da in einer gut funktionierenden Symbiose mit der Stadt. Die ganze Infrastruktur wird städtisch organisiert. Und da wird es sonst keine Termine geben.“ (pam)
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