Mittwoch, 06.05.2020 - 03:00
3 min
Lampertheimer Schillerschule bereit für Neustart
Von Anja-Meike Müller
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KEIN SPORT
Jede Lehrkraft wurde mit Krepppapier ausgestattet, um Markierungen im Klassensaal vorzunehmen. Dieser soll nur noch frontal bestuhlt werden. Musik- und Sportunterricht sowie Gruppenarbeiten und Sitzkreise wird es nicht geben. „Vor allem für die ersten Klassen eine große Herausforderung sowie für Kinder, die ein auffälliges Sozialverhalten zeigen“, so die Verantwortlichen. Zum Schutz der Gemeinschaft würden Regelverstöße konsequent geahndet. (ajm)
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