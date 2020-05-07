Donnerstag, 07.05.2020 - 03:00
3 min
Lampertheimer Sportler müssen Geduld zeigen
Von Meike Paul
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TRIATHLON 2021
Der Ironman in Frankfurt, der für den 28. Juni geplant war, wird vorerst verschoben. Ein Termin ist noch nicht bekannt. Für den EWR-Triathlon 2021 in Lampertheim konnte sich Susanne Hanselmann aber bereits einen Termin sichern: Er ist für den 27. Juni geplant. (pam)
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Philipp Semon Kommentar zu Spargellauf und Triathlon: Lokal und gut