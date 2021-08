Landesliste Saar-Grüne endgültig nicht zur Wahl zugelassen

Die Grünen im Saarland dürfen nach einer Entscheidung des Bundeswahlausschusses endgültig nicht mit einer Landesliste an der Bundestagswahl teilnehmen. Hintergrund ist ein Streit in Landespartei. (Foto: Oliver Dietze/dpa)

BARLIN/SAARBRÜCKEN - Die Grünen im Saarland dürfen endgültig nicht mit einer Landesliste an der Bundestagswahl teilnehmen. Das hat der Bundeswahlausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag in Berlin entschieden . Er wies die Beschwerde der Grünen gegen eine vorausgegangene gleichlautende Entscheidung des Landeswahlausschusses zurück.