Landkreis Bad Kreuznach: Drei neue Corona-Fälle

Jetzt teilen:

BAD KREUZNACH - (hg). Die Zahl der seit Auftreten des ersten nachgewiesenen Falles mit dem Coronavirus infizierter Personen im Landkreis Bad Kreuznach ist – Stand Donnerstag, 20. August, 12 Uhr – im Vergleich zum Vortag um drei weitere infizierte Personen gestiegen und liegt somit bei 254 offiziell bestätigten Fällen.

In der Gesamtzahl von 254 Fällen enthalten sind auch die bisher insgesamt 200 als genesen wieder aus der Quarantäne entlassenen und sieben verstorbene Personen.

Aktuell stehen somit 47 nachgewiesen infizierte Personen aus dem Landkreis in der Betreuung des Gesundheitsamtes. Bei keiner dieser Personen ist die Erkrankung nach Auskunft des Gesundheitsamtes so schwer, dass sich die Patienten in stationärer Behandlung begeben musste.