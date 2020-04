Landkreis Bad Kreuznach kocht gemeinsam mit der Landrätin

Jetzt teilen:

KREIS BAD KREUZNACH - (red). Unter dem Motto „#zusammenhalten, #zusammenkochen – #gemeinsamgegeneinsam“ soll am Samstag, 2. Mai, ab 17 Uhr das größte gemeinsame Abendessen im Landkreis Bad Kreuznach zusammen und unter fachkundiger Anleitung live gekocht werden.

„Unter den gegebenen Umständen aber natürlich nicht an einem Ort, sondern in ganz vielen Häusern im Landkreis“, erklärt Landrätin Bettina Dickes. Angeleitet wird die per Livestream übertragene Kochaktion vom Bad Sobernheimer Sternekoch Philipp Helzle, der tatkräftige Kochunterstützung von der Landrätin erhält. Rund um die Kochaktion sollen Spenden für die Soonwaldstiftung gesammelt werden. Zur Vorbereitung sind Videos auf dem YouTube-Kanal der Kreisverwaltung (kreisverwaltung_badkreuznach) zu finden. Auch das Live-Kochen und die dazugehörige Einkaufsliste sind über diesen Kanal zu finden.

Spenden können auf das Spendenkonto der Soonwaldstiftung „Hilfe für Kinder in Not“ bei der Sparkasse Rhein-Nahe, IBAN DE54 5605 0180 0010 1501 00, BIC MALADE 51 KRE, Verwendungszweck Spende #zusammenkochen überwiesen werden.

Unter allen Spendern wird ein mehrgängiges Abendessen im Sternerestaurant Jungborn in Bad Sobernheim verlost.