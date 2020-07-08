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Mittwoch, 08.07.2020 - 03:00
4 min

Landkreis Darmstadt-Dieburg: Großer Schlachthof, gute Preise

Die Schweinezüchter Peter und Kathrin Seeger aus Otzberg erklären, warum der Fleischhandel nicht nur mit regionalen Unternehmen funktioniert. Sie sagen: „Wir brauchen Tönnies.“

Von Katrin Mader
Die Schweinefleischproduktion ist eng getaktet und die Ferkel dieser trächtigen Sauen auf Bauer Seegers Hof warten nicht damit, auf die Welt zu kommen. Foto: Guido Schiek

Die Schweinefleischproduktion ist eng getaktet und die Ferkel dieser trächtigen Sauen auf Bauer Seegers Hof warten nicht damit, auf die Welt zu kommen. (Foto: Guido Schiek)

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FLEISCHPRODUKTION IM LANDKREIS
Wie abhängig sind Fleischproduzenten im Landkreis Darmstadt-Dieburg von Tönnies und Co? Das ECHO hat einen Bauern, einen Metzger und einen Direktvermarkter aus dem Landkreis gefragt, wie sie neben all den Skandalen in der Fleischindustrie weitermachen. In dieser Ausgabe stellen wir die Sichtweise der Schweinezüchter Kathrin und Peter Seeger aus Otzberg vor. (kama)
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Weiterführende Links
Franz Keller prangert Billigfleisch und Massentierhaltung an
Zwei Brüder setzen auf Direktvermarktung statt Massenhaltung
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