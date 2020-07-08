Mittwoch, 08.07.2020 - 03:00
4 min
Landkreis Darmstadt-Dieburg: Großer Schlachthof, gute Preise
Von Katrin Mader
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FLEISCHPRODUKTION IM LANDKREIS
Wie abhängig sind Fleischproduzenten im Landkreis Darmstadt-Dieburg von Tönnies und Co? Das ECHO hat einen Bauern, einen Metzger und einen Direktvermarkter aus dem Landkreis gefragt, wie sie neben all den Skandalen in der Fleischindustrie weitermachen. In dieser Ausgabe stellen wir die Sichtweise der Schweinezüchter Kathrin und Peter Seeger aus Otzberg vor. (kama)
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