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Montag, 15.06.2020 - 03:00
3 min

Landkreis Darmstadt-Dieburg: Immer mehr Menschen beantragen Hartz IV

Seit März ist die Zahl der Menschen die Hartz 4 erhalten, im Landkreis um 8,85 Prozent angestiegen. Hinter den Zahlen verbergen sich viele Einzelschicksale.

Von Katrin Mader
Werner Bischoff, Vorsitzender des Vereins Reinheimer Erwerbslosengemeinschaft, unterstützt Arbeitslose im ganzen Landkreis bei der Kommunikation mit den Behörden. Foto: Karl-Heinz Bärtl

Werner Bischoff, Vorsitzender des Vereins Reinheimer Erwerbslosengemeinschaft, unterstützt Arbeitslose im ganzen Landkreis bei der Kommunikation mit den Behörden. (Foto: Karl-Heinz Bärtl)

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Kommentar zu steigender Armut: Vereinfachen
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