Landrat Schellhaas schaut "mit Sorge" nach Offenbach

Der starke Anstieg der Corona-Infektionen in der Stadt Offenbach - am Montag waren 35,3 Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage registriert - beunruhigt auch die Verantwortlichen im Kreis Darmstadt-Dieburg, wie Landrat Klaus Peter Schellhaas (SPD) auf Anfrage dieser Zeitung erklärt. "Wir schauen mit Sorge nach Offenbach", sagt er. Die Stadt hat mittlerweile die zweite Warnstufe überschritten und Phase drei des Eskalationskonzeptes des Landes erreicht, ab dem erweiterte Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung greifen.

Es werde genau hingeschaut

"Wir beobachten das sehr genau", sagt Landrat Schellhaas. Zwar grenzt die Stadt Offenbach nicht direkt an Darmstadt-Dieburg an, aber der Landkreis Offenbach tut es. Und natürlich pendeln auch Darmstadt-Dieburger nach Offenbach zum Arbeiten. 2018 waren dies laut einer Studie 1054 Menschen. "Wir schauen vor allem auch, was Offenbach nun tut", sagt Schellhaas. Denn auch im Kreis gebe es ja immer wieder kleinere Hotspots, wie jetzt der Fall in einer Reinheimer Kita (mehr dazu hier) . Tun könne Darmstadt-Dieburg aber gegen die Entwicklung in Offenbach wenig. "Wir können ja niemand verbieten, nach Offenbach zur Arbeit zu fahren." Schellhaas betont, dass es den wegen der Pandemie eingerichteten Krisenstab weiterhin gibt. Dort werde nun genau hingeschaut, was zur Eindämmung des Virus unternommen werde. "Schade, dass es soweit kommen musste", sagt Schellhaas, "aber vielleicht erhöht das ja auch die Sensibilität ein Stückweit." Mehr als informieren und appellieren bliebe halt derzeit nicht übrig. "Und immer wieder darauf hinweisen, dass die Einhaltung der Hygieneregeln zwingend erforderlich ist." Denn wenn auch hier die Fallzahlen steigen, komme es auch in Darmstadt-Dieburg wieder zu Einschränkungen. Wie nun in Offenbach.