Donnerstag,
25.06.2020 - 19:07
2 min
Landtag: Corona-Test bei Vizepräsidentin Schmitt negativ
Ein Kontakt der Landtagsvizepräsidentin Astrid Schmitt (SPD) führte am Donnerstag zum Ausfall der Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtags. Nun ist ihr Testergebnis da.
Von Ulrich Gerecke
Reporter Politikredaktion
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