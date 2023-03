Landwirt angeschossen - Hintergründe weiter unklar

Hattenhofen (dpa) - . Drei Tage nach den Schüssen auf einen Landwirt und FDP-Kommunalpolitiker in Hattenhofen im Albvorland gehen die Ermittler eher nicht von einer Verbindung zu Schüssen an anderen Orten im Südwesten aus. „Konkrete Anhaltspunkte, dass es einen Zusammenhang geben muss, liegen nicht vor“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Ulm am Dienstag.