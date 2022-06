Langsamer Start des 9-Euro-Tickets in Rhein-Main

Im Mainzer Hauptbahnhof herrscht am Mittwochmorgen recht reger Betrieb. (Foto: Sascha Kopp)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ / WIESBADEN / DARMSTADT / WETZLAR - Es ist soweit: Mit dem 9-Euro-Ticket startet das größte Experiment im Öffentlichen Nahverkehr seit Jahrzehnten. Bis kurz vor dem Start sind bereits sieben Millionen der Sonderfahrkarten verkauft worden, mit denen man im Regionalverkehr (also nicht für ICE, IC oder EC) jeweils im Juni, Juli und August durch ganz Deutschland fahren kann.

Auch die VRM ist dabei – und versorgt Sie am heutigen Mittwoch, 1. Juni, beim großen Live-Tag mit Reportagen, Interviews und Eindrücken von vor Ort. Zehn Stunden lang sind wir in Darmstadt, Wetzlar, Mainz und Wiesbaden ganz nah dran am Geschehen. Und Sie können dabei sein: Über unsere Nachrichtenportale, auf unseren Facebook-, Instagram- und Twitterkanälen.

Erster Eindruck: Alles wie immer

Ob Darmstadt, Wetzlar, Mainz oder Wiesbaden: Bis 8 Uhr war an keinem der Bahnhöfe in der VRM ein großer Ansturm auf den ÖPNV festzustellen. "Nicht mehr als sonst auch", berichteten unsere Reporter in einer gemeinsamen Schalte am Morgen. An den Bahnhöfen in Darmstadt, Mainz und Wiesbaden war der übliche Pendler- und Schulverkehr zu beobachten, in Wetzlar berichtete VRM-Reporter Tobi Manges gar von einem leeren Bahnsteig.

Verknüpfte Artikel

Die Straßenbahnhaltestelle am Mainzer Hauptbahnhof am ersten "9-Euro-Ticket-Tag". (Foto: Sascha Kopp)

Live-Schalte aus Darmstadt, Wetzlar, Mainz und Wiesbaden

Verfolgen können Sie das Ganze hier im Livestream:



Das sind die neun längsten Strecken für das 9-Euro-Ticket. (Foto: Vergleich.org)

Nutzen Sie den Play-Button, um den Stream zu starten. Auch eine Wiedergabe im Vollbildmodus ist möglich. Sollte der Stream nicht funktionieren oder Sie den Stream auf einem SmartTV schauen wollen, finden Sie ihn auch hier auf YouTube

Alle Infos rund um das neue 9-Euro-Ticket finden Sie in unserem Dossier.