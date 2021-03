Langwierige Konferenz: Wie geht es mit dem Lockdown weiter?

Zusammengeklappte Tische vor einem Restaurant. Viele Wirte hoffen auf zeitnahe Öffnungen. (Symbolfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DEUTSCHLAND - Seit dem frühen Nachmittag beraten die Kanzlerin und die Minister über die Corona-Maßnahmen für Deutschland. Nach mehr als sechsstündiger Beratung wurde am Abend die Videokonferenz erstmals unterbrochen. Hintergrund ist nach übereinstimmenden Informationen der Deutschen Presse-Agentur von mehreren Teilnehmern eine "festgefahrene" Diskussion über die für weitere Lockerungen zugrunde gelegte Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Am späten Abend hieß es dann, dass Kanzlerin Angela Merkel nach Druck der Ländern zu weiteren Corona-Öffnungsschritten schon ab einer Inzidenz von 50 bereit sei. Der nach dpa-Informationen geeinte Kompromissvorschlag sieht für den Fall landesweite oder regionale Öffnungen "des Einzelhandels mit einer Begrenzung von einer Kundin oder einem Kunden pro 10 qm für die ersten 800 qm Verkaufsfläche und einem weiteren für jede weiteren 20 qm" vor. Das Kompromisspapier ist mit dem Vermerk "Zwischenstand" überschrieben und bildet den Stand 21.20 Uhr ab.

Verknüpfte Artikel

Möglich wären dann auch die Öffnung von Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologischen und botanischen Gärten sowie auch kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen bis maximal zehn Personen im Außenbereich, auch auf Außensportanlagen, heißt es weiter in dem zwölfseitigen Papier. Ursprünglich hatte Merkel diese Lockerungen erst ab einer stabilen Inzidenz von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner akzeptieren wollen.

Erste Beschlüsse

Geeinigt wurde sich bislang laut diversen Medienberichten darauf, dass die aktuellen Lockdown-Einschränkungen bis zum 28. März fortgesetzt werden. Die angekündigte Schnelltest-Offensive verzögere sich. Kostenlose Corona-Schnelltests für alle Bürger sollen voraussichtlich von nächster Woche an möglich werden. Der Bund will ab dann die Kosten dafür übernehmen. Konkret soll mindestens ein Schnelltest pro Woche möglich sein, den geschultes Personal etwa in Testzentren oder Praxen abnimmt.

Ab Ende März solle nun auch in Arztpraxen geimpft werden. Zudem sollen die Länder auch flexibler über die Impfreihenfolge entscheiden dürfen, vor allem das Personal an Schulen und Kitas könne geimpft werden.















Ebenfalls bereits beschlossen wurde, dass Treffen des eigenen Haushalts mit einem weiteren ab 8. März wieder möglich sind – beschränkt auf maximal fünf Personen (Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit).

Gartenmärkte, Blumengeschäfte und Buchläden dürfen ab 8. März bundesweit unter Auflagen wieder öffnen. Dazu zählen Hygienekonzepte und die Beschränkung auf einen Kunden pro zehn Quadratmeter (für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche) und einem weiteren Kunden für alle weiteren 20 Quadratmeter Verkaufsfläche.

Wir berichten weiter.