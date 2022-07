Lastwagenfahrer: Ein echter Knochenjob

FAHRERMANGEL

Eine Mitte Mai öffentlich geführte Expertenanhörung im Bundestag ergab, dass der Mangel an Berufskraftfahrern für die Transport- und Logistikbranche existenzbedrohende Formen angenommen hat. 80 000 Fahrer fehlten bundesweit, so der Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung e. V. (BGL), ohne entsprechende Gegenmaßnahmen seien die 100 000 bald erreicht. Verdi sieht einen wichtigen Grund für die Situation in der schlechten Bezahlung der Fahrer. Insgesamt müssten die Arbeitsbedingungen deutlich verbessert werden.



EU-Mobilitätspaket



Das EU Parlament hat am 8.Juli 2020 mehrheitlich für die Reformen im Mobilitätspaket Teil I gestimmt. Seit Februar dieses Jahres gelten die Neuregelungen. Sie betreffen vor allem den Bereich der Arbeitnehmerentsendung sowie Sozialvorschriften. Das sind zum Beispiel das Verbot, die reguläre Wochenruhezeit im Fahrzeug zu verbringen. Die Kosten der Unterbringung muss der Arbeitgeber tragen. Darüber hinaus haben Fahrer das Recht, innerhalb eines Vier-Wochen-Zeitraumes mindestens ein Mal an ihren Wohnsitz oder an die im Niederlassungsmitgliedstaat gelegene Betriebsstätte des Arbeitgebers zurückzukehren. Ferner gelten seit Februar die Regelungen des Mindestlohngesetzes.



Ziel des Mobilitätspakets ist, einen sozial verantwortlichen Straßentransportsektor zu schaffen. Gewerkschaften wie Verdi kritisieren eine mangelnde Umsetzung der Regelungen durch Kontrollen und Strafen.