Laura Müller scheidet im Achtelfinale bei «Let's Dance» aus

Anfang März ist Laura Müller bei der RTL-Tanzshow «Let's Dance» noch dabei. Nun musste sie die Show verlassen.

Köln - Laura Müller tanzte einen Freestyle zu dem Lied «Never Tear Us Apart» von Bishop Briggs. Die Jury bewertete ihre Leistung mit 22 von 30 möglichen Punkten: «Was mir ein wenig gefehlt hat, ist diese Geschmeidigkeit manchmal. Da muss mehr Muskulatur arbeiten», urteilte Juror Joachim Llambi.

Auch die 24 Jurypunkte im Tanzduell, in dem die 19-Jährige gegen Komikerin Ilka Bessin im Bollywood-Stil angetreten war, reichten nicht für die nächste Runde. Nur durch die Gunst der Zuschauer ist Bessin in der kommenden Woche dabei, die für ihren ersten Tanz in den pinken Jogginganzug ihrer Bühnenrolle «Cindy aus Marzahn» schlüpfte.

Im Achtelfinale der Show wurde es am Freitagabend unter dem Motto «Magic Moments» emotional: Die Promis setzten ihre Lieblingsmomente im Leben als Tanz um. Als ihren «magischen» Augenblick bezeichnete Müller den Heiratsantrag von Michael Wendler. «Jeder Moment mit ihm ist einfach nur magisch.»

Große Abräumerin des Abends: Artistin Lili Paul-Roncalli (21) mit Partner Massimo Sinató, die sich zu dem Soundtrack des Sciene-Fiction-Films «Matrix» und im Tanzduell jeweils die Höchstwertung ertanzten.