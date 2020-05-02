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Samstag, 02.05.2020 - 03:00
3 min

Leben zieht wieder in Binger Schulen ein

Die Klassen neun und zehn, die Oberstufen und die Viertklässler dürfen ab dem 4. Mai wieder kommen. Voraussetzung: ausreichender Abstand und das Einhalten von Hygieneregeln.

Von Sören Heim
René Klein (Leiter des Bereichs Schule beim Sozialamt, v.l.), Ralf Klingler (Leiter Sozialamt), Beigeordneter Sebastian Hamann und die stellvertretende Schulleiterin Carina Menk zeigen, in welchem Abstand die Schüler ab Montag sitzen werden. Eine Maske muss im Unterricht allerdings nicht getragen werden. Foto: Sören Heim

René Klein (Leiter des Bereichs Schule beim Sozialamt, v.l.), Ralf Klingler (Leiter Sozialamt), Beigeordneter Sebastian Hamann und die stellvertretende Schulleiterin Carina Menk zeigen, in welchem Abstand die Schüler ab Montag sitzen werden. Eine Maske muss im Unterricht allerdings nicht getragen werden. (Foto: Sören Heim)

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