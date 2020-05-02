Samstag,
02.05.2020 - 03:00
3 min
Leben zieht wieder in Binger Schulen ein
Die Klassen neun und zehn, die Oberstufen und die Viertklässler dürfen ab dem 4. Mai wieder kommen. Voraussetzung: ausreichender Abstand und das Einhalten von Hygieneregeln.
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