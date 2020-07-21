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Dienstag, 21.07.2020 - 14:26
3 min

Lebenserwartung: In München wird man älter als in Mainz

Wie alt die Deutschen werden, unterscheidet sich laut einer Studie je nach Region um bis zu fünf Jahre. Was die Ursachen dafür sind und wie Hessen und Rheinland-Pfalz abschneiden.

Von dpa/mkr
Die Lebenserwartung in Deutschland liegt bei Männern zwischen 75,8 und 81,2 Jahren und bei Frauen zwischen 81,8 und 85,7 Jahren. Archivfoto: dpa

Die Lebenserwartung in Deutschland liegt bei Männern zwischen 75,8 und 81,2 Jahren und bei Frauen zwischen 81,8 und 85,7 Jahren. (Archivfoto: dpa)

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Medianwert
Der Medianwert ist ein Zentralwert. In einer Zahlenreihe, die der Größe nach geordnet ist, beschreibt der Medianwert demnach den Wert, der genau in der Mitte liegt. Der Mittelwert unterscheidet sich vom Medianwert: Dieser wird berechnet, indem alle Werte summiert werden und danach die Summe durch die Anzahl der Werte dividiert wird.
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