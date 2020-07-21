Dienstag, 21.07.2020 - 14:26
3 min
Lebenserwartung: In München wird man älter als in Mainz
Von dpa/mkr
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Medianwert
Der Medianwert ist ein Zentralwert. In einer Zahlenreihe, die der Größe nach geordnet ist, beschreibt der Medianwert demnach den Wert, der genau in der Mitte liegt. Der Mittelwert unterscheidet sich vom Medianwert: Dieser wird berechnet, indem alle Werte summiert werden und danach die Summe durch die Anzahl der Werte dividiert wird.
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