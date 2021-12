Der Vorsitzende Richter Volker Mütze beim Prozessauftakt um die Auto-Attacke auf den Rosenmontagsumzug in Volkmarsen. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt wirft dem Angeklagten vor, am 24.02.2020 mit einem Auto absichtlich in die Zuschauermenge am Zugweg gefahren zu sein. (Foto: Swen Pförtner/dpa )