Lebensmittel auf Bestellung in Bickenbach

VERLEGT

Wegen des Feiertags am Freitag und der damit verbundenen Schließung der Einkaufsmärkte und Geschäfte hat der Bickenbacher Lieferservice in der Osterwoche seinen zweiten Liefertermin auf Samstag verlegt. Kunden können nach wie vor in dieser Woche ihre Bestellung vor den Osterfeiertagen am Donnerstag aufgeben, ausgeliefert wird am Ostersamstag. (steh)