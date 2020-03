Landrat Heiko Sippel (li.) und der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Alzey, Nobert Günther, freuen sich über den Start der Hilfsaktion für Bedürftige. (Foto: Kreisverwaltung)

ALZEY- WORMS - (red). In diesen Tagen der Corona-Krise gibt es viel Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt in der Bevölkerung. Hierzu möchte auch Landrat Heiko Sippel im Zusammenhang mit Bedürftigen, die sonst die Lebensmittelausgabe der Alzeyer Tafel genutzt haben, aufrufen. Denn die wichtige Hilfseinrichtung hat vorübergehend geschlossen. Das Risiko, selbst an Corona zu erkranken, ist für den großen Stab der ehrenamtlich Mitarbeitenden zu groß. Nahezu alle gehören zu dem gefährdeten Personenkreis der über 60-Jährigen.

Für die Menschen, die sonst ihre Lebensmittel von der Tafel beziehen können, bedeutet dies einen großen Einschnitt. Um schnellstmöglich zu helfen und die Nutzer der Alzeyer Tafel wieder unentgeltlich mit Lebensmitteln zu versorgen, hat die Kreisverwaltung Alzey-Worms in Kooperation mit dem DRK Kreisverband Alzey eine Hilfsaktion initiiert. Bereits ab Freitag 3. April, erhalten Menschen, die sonst die Alzeyer Tafel nutzen, wöchentlich ein Lebensmittel-Paket. Um ein solches Paket zu erhalten, rufen Bürger, die tafelberechtigt sind, den zuständigen Pflegestützpunkt an, versichern dort, dass sie zu den Berechtigten gehören und nennen ihre Kontaktdaten. Mit ihrem Einverständnis werden diese Daten dann an das DRK weitergegeben. „Das von Helfern des DRK mit Grundnahrungsmitteln im Wert von zehn Euro gefüllte Paket, wird kostenfrei geliefert“, informiert der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Alzey, Norbert Günther. Zum Personenkreis der Tafel-Berechtigten gehören Leistungsempfänger von SGB II-Leistungen des Jobcenters oder des Sozialamtes nach SGB XII (Grundsicherung oder Hilfe zum Lebensunterhalt), Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Bezieher von BaföG oder Wohngeld.

Um die notwendigen Lebensmittel finanzieren zu können, hat das DRK ein Spenden-Konto eingerichtet. Der Mindestbetrag für ein Paket beträgt zehn Euro. Natürlich ist es auch möglich, zum Beispiel 50 Euro zu spenden, um so fünf dieser Pakete für eine ganze Familie zu ermöglichen.

KONTAKTDATEN Pflegestützpunkt (PSP) Alzey/Alzey-Land: Heike Selmikeit, Telefon 06731-4 96 69 72; PSP Wonnegau/Monsheim/Eich, Katharina Wegener, Telefon 06242-9 90 76 31 oder Sabine Scriba, Telefon 06242-9 12 77 06; PSP Wörrstadt/Wöllstein, Sonja Hill, Telefon 06732-9 32 94 95 oder Carmen Mitsch, Telefon 06732-9 33 68 70.



Bürger, die spenden wollen, können dies an folgendes Konto tun: DRK-Kreisverband Alzey, IBAN: DE 625535 0010 00 04 0444 00, BIC: MALADE51WOR, Spendenzweck: Lebensmittel.

Spenden können bis zu einer Größenordnung bis 200 Euro auch ohne Spendenbescheinigung steuerlich geltend gemacht werden. Ein nach der Corona-Krise auf diesem Konto eventuell verbleibender Rest-Betrag wird an die Alzeyer Tafel gespendet, die nach der Krise sicher wieder ihren Dienst aufnehmen wird. Landrat Heiko Sippel betont, dass es sich hier nicht um ein Konkurrenz-Angebot zur Tafel handelt, sondern nur um eine zeitlich befristete Alternative für die Zeit der Krise, bis die Alzeyer Tafel wieder ihre Arbeit aufnehmen kann.