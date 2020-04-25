Samstag,
25.04.2020 - 03:00
2 min
Lebensmittelausgabe in Babenhausen startet wieder
Das kleine Sozialkaufhaus in Babenhausen verteilt selbstgepackte Tüten an seine Kunden. Um den Sicherheitsabstand zu wahren, müssen die Empfänge draußen warten.
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