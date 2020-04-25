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Samstag, 25.04.2020 - 03:00
2 min

Lebensmittelausgabe in Babenhausen startet wieder

Das kleine Sozialkaufhaus in Babenhausen verteilt selbstgepackte Tüten an seine Kunden. Um den Sicherheitsabstand zu wahren, müssen die Empfänge draußen warten.

Von Ursula Friedrich
Wieder im Laden tätig ist das Team des LebensMittelPunkts in Babenhausen. Tatkräftig packen unter anderem Hans-Peter Förster (rechts) und der Vereinsvorsitzende Manfred Müller Tüten für Bedürftige. Foto: Ursula Friedrich

Wieder im Laden tätig ist das Team des LebensMittelPunkts in Babenhausen. Tatkräftig packen unter anderem Hans-Peter Förster (rechts) und der Vereinsvorsitzende Manfred Müller Tüten für Bedürftige. Foto: Ursula Friedrich

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