„Lebensrettende“ Medikamente gegen Covid-19

Zu teuer für arme Länder

Bei den jetzt von der Weltgesundheitsorganisation WHO gegen Covid-19 empfohlenen Rheuma-Wirkstoffen Tocilizumab und Sarilumab steht die Welt vor ähnlichen Problemen wie bei Corona-Impfstoffen: Arme Länder bekommen nicht genügend ab. Bei Tocilizumab und Sarilumab, bei denen es sich um sogenannte IL-6-Rezeptor-Blocker handelt, ist der hohe Preis der Grund. „Der Großteil der Welt hat keinen Zugriff auf IL-6-Rezeptor-Blocker, weil sie nicht leistbar sind“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Die WHO rief Pharmafirmen dazu auf, die Preise dieser teuren Medikamente zu senken und sie an ärmere Länder zu liefern, die ohnehin schon mit einem Mangel an Corona-Impfstoffen zu kämpfen haben. Außerdem sollten Lizenzen zur Herstellung in möglichst vielen Ländern erteilt werden. Ein Zwölferpack des verschreibungspflichtigen Roactemra (Wirkstoff Tocilizumab) kostet im Internet im Einkauf und ohne Zuzahlung der Krankenkasse mehr als 5000 Euro.